Стокгольм, , 11:57 — REGNUM

Резкое увеличение производства роботов лишает людей в Швеции работы в сфере уборки. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Профсоюз работников сферы услуг Швеции обеспокоен тем, что в скором времени вся работа сведется к обслуживанию роботов. На данный момент в порядке эксперимента в аэропорту Стокгольма и крупных торговых центрах уборку выполняют роботы. Проект по внедрению роботов в эту сферу себя оправдал, однако, размер роботов и пока ограниченный спектр возможностей не дают внедрять их повсеместно. Более 70 000 работников, занимающихся уборкой, могут остаться без работы, в связи с тем, что владельцы недвижимости и торговых зон заинтересованы в роботах.

Однако специалисты профсоюзов утверждают, что опасения работников преждевременны. Повсеместное Внедрение роботов произойдет очень скоро, но обслуживание роботов требует руки человека. В будущем для регулирования работы роботов потребуются множество операторов, что, по мнению профсоюзов, не повлечет потерю рабочих мест, а наоборот, создаст их еще больше.