Москва, , 10:07 — REGNUM

Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства. Соответствующая информация опубликована министерством здравоохранения РФ в статистическом сборнике за 2018 год.

Сеанс у психолога Цитата из х∕ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР

На первом месте в рейтинге находится Санкт-Петербург. Здесь зарегистрировано 4,7 тысяч пациентов. Второе место заняла Москва, где выявлено 2,8 тысяч случаев.

На третьей строке рейтинга Татария (2,5 тысяч). Затем Башкирия (2,4 тысячи) и Челябинская область, где зарегистрировано 2,1 тысячи случаев.

При этом меньше всего случаев психических расстройств, впервые выявленных у пациентов, в Ненецком автономном округе. Здесь зарегистрировано восемь таких случаев. На Чукотке выявлено впервые 44 случая психических расстройств, в Магаданской области — 56 случаев, в Мурманской области — 71 случай, в Севастополе — 88 случаев.

При этом общее количество психических расстройств, выявленных впервые у пациентов, составило за 2018 год 59,1 тысяч случаев. В это число не вошли психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Ранее ИА REGNUM сообщало данные минздрава РФ о регионах России с наибольшим количеством больных туберкулёзом.

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