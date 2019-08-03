Москва, , 09:03 — REGNUM

В Москве 3 и 4 августа не работает участок Филевской линии метрополитена — между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Вместо метро, перевозку пассажиров на этом участке проводят компенсационные маршруты автобусов. Они работают с 5:00 до 2:00.

«Общественный транспорт сможет проезжать по выделенным полосам», — говорится в сообщении.

На ряде улиц Москвы по ходу движения компенсационных автобусов будет ограничено движение автотранспорта. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.