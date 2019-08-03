Красногорск, , 08:32 — REGNUM

Сегодня на подмосковном военном полигоне «Алабино» состоится церемония открытия пятых Армейских международных игр «АрМИ-2019».

В нынешних играх примет участие 221 команда из 37 стран. Всего в программе игр более 30 соревнований по полевой, воздушной и морской выучке. Примечательно, что соревнования пройдут на территории 10-ти государств в период с 3 по 17 августа.

Всего в этом году в Играх примут участие более пяти тысяч военнослужащих.

Из стран военного блока НАТО полноценное участие в соревнованиях принимает только Греция. Ещё четыре страны Североатлантического альянса — Франция, США, Словакия и Турция — прислали своих наблюдателей.

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 1 августа отметил, что с каждым годом география проведения Игр расширяется. Так. в 2019 году, некоторые соревнования пройдут на территории Индии, Монголии и Узбекистана.

Кроме того. в рамках Игр пройдут демонстрационно-тестовые заезды женских танковых экипажей.