Тюмень, , 08:16 — REGNUM

В Тюменской области до октября ограничено движение на федеральных трассах Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск и Р-254 «Иртыш» в связи с капитальным ремонтом дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

До 30 октября сохраняется реверсивное движение возле села Демьянское Уватского района (с 435 по 456 км) и на путепроводе через железную дорогу на 492-м км трассы возле поселка Муген.

На трассе «Иртыш» до 20 октября осуществляется реверсивное движение возле села Шорохово на участке с 140 по 150 км.