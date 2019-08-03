Стокгольм, , 08:07 — REGNUM

Суд в Швеции освободил из-под стражи популярного американского рэпера ASAP Rocky, который был задержан 3 июля в Стокгольме после драки. Об этом сегодня, 3 августа пишут «Известия».

Напомним, что рэпер ASAP Rocky и его друзья избили в Стокгольме 19-летнего молодого человека. Видеозапись избиения попала в интернет.

В рамках начатого по факту избиения дела были задержаны как сам ASAP Rocky, так и ещё три человека.

Следствие установило, что рэпер прибыл в Стокгольм на фестиваль хип-хопа. Избитый им молодой человек — ранее судимый афганский беженце Мустаф Джафари. Он требует с ASAP Rocky денежной компенсации в размере $14 тыс.

Государственный обвинитель, в свою очередь, добивается посадки музыканта на шесть месяцев.

Суд изменил рэперу меру пресечения, но это не значит, что он не понесет наказания.