Москва, 3 августа 2019, 07:34 — REGNUM

Министерство здравоохранения России назвало российские регионы, в которых наибольшее количество больных туберкулезом. Соответственные данные опубликованы в статистическом сборнике Минздрава РФ за 2018 год.

Михаил Нестеров. Больная девушка (фрагмент). 1928
Михаил Нестеров. Больная девушка (фрагмент). 1928

«Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года на 100 000 соот. населения: Чукотский автономный округ — 526,9, Республика Тыва — 512,6, Приморский край — 280,8», — отмечается в документе.

Также приводятся данные о регионах, в которых отмечено наиболее низкое количество туберкулезных больных. По этому показателю лидируют Архангельская область — 17,1 человек на 100 тысяч населения, Белгородская область — 19,8 человек на 100 тысяч и Ненецкий автономный округ — 20,5 человек на 100 тысяч населения.

Отметим, по данным статистики, в 2017 году от туберкулеза умерло 1,6 млн человек и ещё 10 млн человек им заразилось. Болезнь является одной из 10 самых частых причин смерти в мире.