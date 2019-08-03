Ханты-Мансийск, , 07:06 — REGNUM

В Югре на шести участках федеральной трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в связи с капитальными дорожными ремонтами сохраняется реверсивное движение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Ремонт дороги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Реверсивное движение по 20 октября открыто на следующих участках: возле поселка Самсоновский (с 553 по 564 км), между Салымом и Сивыс-Ях (с 578 по 586 км), возле поселка Куть-Ях (с 603 по 609 км), между Пойковским и Каркатеевы (с 754 по 762 км).

До 20 декабря сохраняется реверсивное движение возле моста через реку Большой Салым на 580 км. Также действует временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 3 метров.

При подъезде к Сургуту до 15 августа реверсивное движение сохраняется на участке с 31 по 38 км. Там на данный момент происходит устройство слоёв износа.