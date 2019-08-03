Сухум, , 06:55 — REGNUM

Согласно договоренностям между министерствами здравоохранения Абхазии и России, заключенным в 2018—2019 годах, а также согласно решению российско-абхазской межправительственной комиссии, весь долг российским клиникам за период с 2012 по 2017 год включительно будет погашен абхазской стороной в течение ближайшего месяца. Сумма долга составляет 31 млн. 120 тыс. 674 рублей. Об этом 2 августа сообщило ИА «АпсныПресс».

Сухум, Абхазия Алексей Колесников © ИА Красная Весна

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия подчеркнул значимость данного события, пояснив, что погашение долгов даст возможность гражданам Абхазии, не имеющим российского гражданства и полиса ОМС, получать высокотехнологическую медицинскую помощь в ведущих федеральных научных клинических центрах России. Одновременно погашение долгов, по словам министра, позволит сэкономить бюджетные средства по централизованной программе лечения за пределами республики, которые будут направлены на дальнейшее оказание специализированной помощи пациентам.

В пресс-службе министерства здравоохранения также отметили, что из бюджета Абхазии выделены средства в размере 5 миллионов 811 тысяч рублей на приобретение специализированного санитарного транспорта класса «А». Четыре автомобиля скорой помощи марки «УАЗ» будут приобретены на заводе в городе Ульяновск и доставлены в Сухум. Они будут предназначены для оказания скорой помощи в сельской местности. Ранее в 2017 году министерство здравоохранения Абхазии приобрело 8 автомобилей класса «В», которые в 2018 году были оснащены всем необходимым для службы скорой помощи оборудованием.