Цхинвал, , 06:53 — REGNUM

В Южную Осетию поступило 150 единиц антирабической вакцины. На следующей новой неделе в республику завезут еще 1000 единиц вакцины против бешенства.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, Южная Осетия будет обеспечена необходимым количеством препарата до конца года. Об этом сообщает ИА «Рес».

Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии. Сбой в поставке был связан с проблемами у производителя — поставщика вакцины из России.

О дефиците антирабической вакцины сообщали из многих регионов России. Несмотря на проблемы с производством, поставщик пошел навстречу министерству здравоохранения Южной Осетии и поэтапно восполняет дефицит вакцины в республике, отметили в югоосетинском информагентстве.