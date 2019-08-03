Цхинвал, 3 августа 2019, 06:53 — REGNUM
В Южную Осетию поступило 150 единиц антирабической вакцины. На следующей новой неделе в республику завезут еще 1000 единиц вакцины против бешенства.
Таким образом, Южная Осетия будет обеспечена необходимым количеством препарата до конца года. Об этом сообщает ИА «Рес».
Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии. Сбой в поставке был связан с проблемами у производителя — поставщика вакцины из России.
О дефиците антирабической вакцины сообщали из многих регионов России. Несмотря на проблемы с производством, поставщик пошел навстречу министерству здравоохранения Южной Осетии и поэтапно восполняет дефицит вакцины в республике, отметили в югоосетинском информагентстве.