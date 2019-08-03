Гамбург, Германия, , 03:18 — REGNUM

Четыре с половиной тонны кокаина было обнаружено таможенниками Гамбурга в грузе, который шёл из Монтевидео в Антверпен (Бельгия), сообщает Главного таможенного управления ФРГ.

Служебная собака

Уточняется, что кокаин нашли в сумках, в которых якобы в Антверпен везли соевые бобы. Стоимость партии кокаина оценивается в миллиард евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в турецкой провинции Диярбакыр в ходе спецоперации было изъято более миллиона корней конопли.

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