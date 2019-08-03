Шэньчжэнь, Китай, , 02:44 — REGNUM

Доктора Народного госпиталя №3 города Шэньчжэня провинции Гуандун на юге Китая извлекли из тела мужчины 14-сантиметровую зубную щетку, которую он проглотил 20 лет назад, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Необычная находка

Доктора отмечают, что это одна из самых безумных находок, которая была сделана ими в организме пациента за долгие годы наряду с гвоздями, монетами и зажигалками. Пациентом оказался 51-летний мужчина по фамилии Ли. Он обратился с болями в животе. Обследование выявило аномальный предмет в его двенадцатиперстной кишке.

Ли сообщил докторам, что он проглотил зубную щетку 20 лет назад. В ту пору он пытался свести счеты с жизнью после того, как у него обнаружили ВИЧ, которым он заразился, употребляя наркотики. Однако, с тех пор он не чувствовал никакого дискомфорта и благополучно забыл о произошедшем.

Зубная щетка не беспокоила мужчину до 2014 года, когда он начала ощущать боли в животе и у него началось воспаление желчного пузыря.

«Возможно, зубная щетка оставалась в желудке и двенадцатиперстной кишке в течение многих лет, прежде наткнуться на желчный проток, вызывав воспаление и боли. Это могло привести к повреждению печени и смертельной инфекции», — заявил хирург Лю Цзялинь.