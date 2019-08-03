Ланьчжоу, Китай, , 02:43 — REGNUM

Китай проведет вторую выставку традиционной китайской медицины (ТСМ) в провинции Ганьсу на северо-западе страны, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

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Traditional Chinese Medicine Industry Expo 2019 запланирована на 22−24 августа в уезде Лунси провинции Ганьсу. В ее рамках также пройдут разные мероприятия, включая форумы и ярмарки. Среди тем выставки будут обсуждаться роль традиционной китайской медицины в борьбе с нищетой и продвижение ТСМ в рамках стран «Нового шелкового пути».

Провинция Ганьсу выбрала сектор ТСМ в качестве ключевого драйвера кампании по борьбе с бедностью в 34 из 75 бедных уездах, а также задалась целью достигнуть высококачественного развития ТСМ в регионе в целом.

Целью выставки является создания всесторонней платформы международного обмена в сфере ТСМ. В 2018 году выставку посетило более 3 тыс. гостей из различных международных организаций, членов провинциальных делегаций и фирм, занимающихся традиционной китайской медициной.