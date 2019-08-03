Пекин, , 02:40 — REGNUM

Министерство экологии Китая предупреждает о сильном ухудшении качества воздуха в провинциях Шэньси, Шаньдун и прочих за первую половину 2019 года, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Несмотря на то, что в среднем по стране за первое полугодие плотность загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе снизилось на 2,4%, в некоторых городах на севере Китая воздух стал значительно хуже.

В провинции Шаньдун на востоке Китая средняя плотность PM2.5 и диоксида азота взлетела на 9,4% и 12,5% соответственно за указанный период. Количество «грязных» дней выросло на 3,8% относительно того, что было годом ранее.

За тот же период средняя плотность PM2.5 взлетела на 11,3% и в провинции Шэньси, в шести городах которой были зафиксированы худшие показатели качества воздуха относительно первой половины 2018 года.

Министерство даст письменные предупреждения городам, которые провалили планы по обеспечению качества воздуха в указанный период, а также проведет беседы для усиления подотчетности в области контроля качества воздуха.