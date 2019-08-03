Пекин, , 02:35 — REGNUM

Суд города Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая приговорил воспитателя детского сада к пяти годам тюремного заключения за растление малолетних, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

34-летний мужчина по имени Майорга Хередия Даниэль Освальдо был признан виновным в растлении ребенка в детском саду в районе Шибэй города Циндао 25 января текущего года, сообщили в Народном суде района Лаошань города Циндао. После отбытия тюремного срока учитель вернется на родину. Национальность учителя не оглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая намерены создать единую базу данных педофилов и людей, которых нельзя допускать к работе с детьми.

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