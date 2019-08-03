Пекин, , 02:32 — REGNUM

В общей сложности 2118 человек умерли от инфекционных заболеваний в Китае за июнь 2019 года, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Положительный анализ (сс) Belova59

По данным Национальной комиссии здравоохранения, всего 964 457 случаев инфекционных заболеваний было зафиксировано на материковой части Китая за указанный период.

Среди них был зафиксирован один случай холеры и ни одного случая чумы. Жертв из-за этих заболеваний также зафиксировано не было. Холера и чума являются инфекционными заболеваниями класса А или самыми серьезными по китайской классификации.

В общей сложности 319 934 случая инфекционных заболеваний класса В было зарегистрировано в Китае. Они привели к 2105 смертям. Вирусный гепатит, туберкулез, сифилис, дизентерия и скарлатина составили 91% всех случаев.

Инфекционные заболевания класса С привели к 13 смертям в июне. Ящур, грипп и инфекционная диарея стали самыми часто встречающимся заболеваниями этой категории. На их долю пришлось 92% всех случаев.