Пекин, 3 августа 2019, 02:32 — REGNUM
В общей сложности 2118 человек умерли от инфекционных заболеваний в Китае за июнь 2019 года, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.
По данным Национальной комиссии здравоохранения, всего 964 457 случаев инфекционных заболеваний было зафиксировано на материковой части Китая за указанный период.
Среди них был зафиксирован один случай холеры и ни одного случая чумы. Жертв из-за этих заболеваний также зафиксировано не было. Холера и чума являются инфекционными заболеваниями класса А или самыми серьезными по китайской классификации.
В общей сложности 319 934 случая инфекционных заболеваний класса В было зарегистрировано в Китае. Они привели к 2105 смертям. Вирусный гепатит, туберкулез, сифилис, дизентерия и скарлатина составили 91% всех случаев.
Инфекционные заболевания класса С привели к 13 смертям в июне. Ящур, грипп и инфекционная диарея стали самыми часто встречающимся заболеваниями этой категории. На их долю пришлось 92% всех случаев.