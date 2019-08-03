Чэнду, Китай, , 00:32 — REGNUM

Ключевая железная дорога, связывающая провинции Сычуань на юго-западе Китая с провинцией Юньнань, была вновь открыта для движения поездов спустя 93 часа после схода оползня, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Оползни повредили железнодорожные пути сразу на двух участках дороги — в уезде Ганьло и Ляншанй-Ийском автономном округе провинции Сычуань 29 июля. В связи с этим десятки поездов были задержаны, сообщили в компании China Railway Chengdu Group.

Более 1,3 тыс. рабочих с более чем 30 единицами специализированного оборудования занимались починкой и расчисткой путей. По данным на 9:31 по местному времени 2 августа первый грузовой поезд безопасно проехал по отремонтированным путям.

Тем не менее, пока движение пассажирских поездов не возобновлено из-за соображений безопасности. В регионе продолжаются мощные ливни, которые не пройдут еще несколько дней, как отмечают метеорологи.

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