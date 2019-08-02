Екатеринбург, , 23:48 — REGNUM

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты для организации трамвайной ветки в микрорайон Солнечный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Трамвай Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Градоначальник согласовал проекты планировки и межевания территории, которая и пойдёт под строительство ветки. Линия свяжет микрорайон с действующей транспортной системой Екатеринбурга. Протяжённость ветки составит 1,8 километра, пока на ней предполагается четыре остановки.

К прокладке и обустройству линии рабочие приступят в 2020 году.

Напомним, в мае 2019 года в мэрии Екатеринбурга заявили о возможном повышении проезда в трамваях и троллейбусах города. Подорожание оправдывают необходимостью обновлять транспортный парк.

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