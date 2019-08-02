Екатеринбург, , 22:49 — REGNUM

В Екатеринбурге будет отремонтирован Дом актёра. Об этом заявила свердловский министр культуры Светлана Учайкина на пресс-конференции.

Большая гостиная Дома актера Domaktera.ru

По словам чиновника, союзу актёров нельзя обойтись без своего дома в городе — ведь Екатеринбург по числу театров отстаёт лишь от Москвы и Санкт-Петербурга. В Доме актёра профессиональные лицедеи могут собираться и дискутировать. Это здание называют «домом, покоряющим сердца», подчеркнула Учайкина.

Сроки ремонта пока не озвучивают.

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