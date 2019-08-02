Великий Новгород, 2 августа 2019, 21:43 — REGNUM

Жителей Великого Новгорода и общественников возмутил снос здания бани на набережной Александра Невского. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, общественное движение городских урбанистов «Новый город» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» задаётся вопросом: «Предки оставили нам не идеальный, но узнаваемый облик города. Что оставим после себя мы?»

Аркадий Пластов. Весна. 1954
Аркадий Пластов. Весна. 1954

По данным общественников, 22 мая 2019 года на заседании научно-методического совета по культурному наследию при инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области был рассмотрен вопрос о включении здания бывшей бани на набережной Александра Невского, дом 24, в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Судя по протоколу заседания, члены совета поддержали это предложение.

Однако сегодня, 2 августа, новгородцы увидели, как здание бани сносит тяжёлая техника, при этом территория проведения работ не имеет никакого, даже временного ограждения, а рядом по тротуару ходят люди.

Новгородцев смутило и то, что первым делом снесли самую красивую часть здания: фасад, украшенный портиком с четырьмя колоннами, что придавало строению в стиле неоклассицизм определённую монументальность.

«Снос здания бани — это неуважение к истории Великого Новгорода, к архитектуре и культурному наследию».
Общественное движение «Новый город»

Новгородцы весь день бурно обсуждают происходящее в социальных сетях.

«Такое красивое здание, варвары», — один из самых популярных комментариев в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» в соцсети «ВКонтакте». Горожане публикуют исторические фотографии бани, возмущаются происходящим, отмечают, что 82-летнее здание пережило и Великую Отечественную войну, и 1990-е годы, но не пережило 2019 год.

Ситуацию прокомментировали в администрации Великого Новгорода, заявив, что собственник здания бани — компания из Челябинска — намерена снести его в течение двух месяцев, о чём своевременно уведомила городские власти. После демонтажа здания на этом месте планируется построить гостиницу со спа-комплексом. Здание бани называют аварийным, отмечают, что с 2012 года оно не использовалось.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин поручил начальнику контрольно-административного управления администрации Великого Новгорода Сергею Савонину взять на личный контроль ситуацию со сносом здания бывшей бани на набережной.

«Проверьте соблюдение мер безопасности при проведении работ, а также проконтролируйте, чтобы работы были выполнены в заявленные сроки», — заявил мэр.

Соцсети тут же отреагировали на заявление градоначальника: «Это не та реакция, которой мы все ожидали».

Напомним, баня на набережной Александра Невского на правом берегу реки Волхов в Новгороде была построена по проекту архитектора Ильи Кушнира в 1937 году. В 2011 году баня была закрыта, её здание продано частному инвестору — компании из Санкт-Петербурга — по программе приватизации муниципального имущества. Ни один из инвестиционных планов использования бывшей бани с тех пор не осуществился.

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