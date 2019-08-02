Белогорск, Крым, , 21:38 — REGNUM

Владелец крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олег Зубков выразил сожаление в связи с масштабными лесными пожарами в Сибири и посетовал, что Сибирь в 1941 году не заполучили немецкие захватчики, напавшие на Советский Союз. Соответствующее сообщение он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Зубков явно крайне огорчен тем, что горят очень большие площади лесов в Сибири. Однако далее он сетует, что Советский Союз не проиграл немцам в 1941 году, и сибирские просторы не достались Третьему рейху.

«Нужно было тогда в 1941 всё отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня…» — написал Зубков.

Пользователи Facebook назвали заявление владельца сафари-парка совершенно безнравственным и неуместным.

«Насчет немцев — вас и многих просто бы не было. Сгорели б в другом огне», — написал один из пользователей, указывая на массовое уничтожение немцами людей в газовых камерах и печах крематориев.

«Отдать все немцам в 41-м и ездили бы сейчас на BMW в качестве обивки сидений», — отметил другой пользователь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 3 млн га. Борьбу с огнем ведут как силы МЧС, так и вооруженные силы России.