Нью-Йорк, США, , 21:30 — REGNUM

Новое обновление игры Red Dead Online принесет с собой три новые роли и изменения в геймплее. Об этом 2 августа сообщил портал GamesRadar.

Геймеры смогут играть за таких персонажей, как торговец, коллекционер и охотник за головами. Последний получит возможность выслеживать как людей, так и других персонажей с целью получения прибыли. Он получит «усиленное лассо» для случаев «особенных» целей и ряд других инструментов и навыков.

Торговец будет специализироваться на ведении бизнеса и экономике игры. Что касается коллекционера, то этот класс получит инструменты для получения редких товаров и сокровищ, такие как металлоискатель, бинокль и фонарь для езды на лошади. Отмечается, что разработчики также добавят в игру изменения в системе управления, возможность менять внешний вид персонажа и многие другое.

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Напомним, компания Rockstar в мае 2019 года объявила о том, что проект Red Dead Online завершил фазу бета-тестирования. Эта онлайн-игра доступна для обладателей консолей PlayStation 4 и Xbox One.

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