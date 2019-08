Лондон, , 19:41 — REGNUM

Релиз дополнения Beyond для игры с процедурно-генерируемым миром No Man’s Sky состоится 14 августа 2019 года. Тизер-трейлер был опубликован 2 августа 2019 года на YouTube-канале портала IGN.

Длительность ролика составляет около 20 секунд. Beyond принесет в игру полноценную поддержку технологии виртуальной реальности и новые особенности мультиплеера. Стоит отметить, что это дополнение состоит из трех частей. Создатели игры из студии Hello Games ранее пояснили, что Beyond является для No Man’s Sky самой «амбициозной главой на сегодняшний день».

В июне 2019 года ИА REGNUM сообщило, что фанаты No Man’s Sky растрогали её разработчиков тем, что разместили рекламный щит со словами благодарности напротив офиса Hello Games. Глава студии Шон Мюррей в свою очередь поблагодарил поклонников в своем Twitter.

