Кострома, , 19:17 — REGNUM

В Костроме продолжается сбор средств на постройку здания полноценного приюта для бездомных. Как сообщают местные СМИ, активистам удалось заложить фундамент здания. Для окончания строительства нужно собрать не менее 350 тысяч рублей.

Как сообщает фонд «География добра», с 2006 года в Костроме есть место, где спасают жизни бездомным. Сейчас это просто «полевой лагерь» — старый троллейбус и несколько легких вагончиков — бытовок, где нашли приют более 40 мужчин и женщин. Зимой «население» приюта увеличивается до 50−60 человек. Места не хватает.

Чтобы помощь могли получать все нуждающиеся, необходимо построить настоящий дом. С душем, постом врача, столовой, молельной комнатой, кроватями.

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Инициатор проекта строительства «ночлежки» — общественная организация КООО «Воскресение». Сейчас за счёт пожертвований в Костроме строится здание новой ночлежки для бездомных площадью 700 м2, уже заложен фундамент. На эти цели уже собрано и потрачено более 1500 тыс. рублей. По плану она сможет принять 55 человек, но на завершение работ необходимо еще 350 тысяч рублей

Сбор денег проходит на сайте «Planeta». Помочь строительству может каждый желающий.