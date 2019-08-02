Хунзахский район, , 19:24 — REGNUM

В покушении на особо крупное мошенничество обвиняется житель Хунзахского района Дагестана. Он обманом пытался через суд взыскать с трёх граждан 47,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии обвинения, злоумышленник подделал договор займа и другие документы, которые указывали на наличие долга перед ним на указанную сумму у трёх человек. В марте 2018 года он обратился в суд с заявлением о взыскании денег с указанных лиц.

Однако ответчики представили в суд возражение на незаконные действия истца и обратились в правоохранительные органы. После этого против злоумышленника было возбуждено уголовное дело, которое теперь для рассмотрения направлено в Хунзахский районный суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее фигурантом дела о мошенничестве стал 53-летний житель дагестанского города Кизляра, который в течение пяти лет получал пенсию за покойного человека. Сумма незаконно присвоенных средств превысила 605 тысяч рублей.