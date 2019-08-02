Бишкек, , 19:09 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями киргизских диаспор в России и обсудил с ними проблемы киргизстанских трудовых мигрантов, пишет «24.kg».

Участники встречи попросили главу государства рассмотреть вопрос об открытии детских садов в российских городах для детей мигрантов, а также оказать содействие в открытии генерального консульства в Чикаго и организовать прямые авиарейсы в Катар.

Позднее, выступая на первом заседании совета по связям соотечественников за рубежом, президент Жээнбеков пообещал взять под личный контроль решение проблем киргизстанцев, работающих за рубежом.

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