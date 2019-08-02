Кострома, , 19:07 — REGNUM

Добровольцы из Костромской области стали Лауреатами Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и выиграли денежный грант на развитие своего движения. Как сообщает ОТРК «Русь» , 172 тысячи рублей волонтеры потратят на приобретение новой техник для поиска людей.

Поисковики ищут пропавших людей и в населенных пунктах, и в лесах, и на воде. Оперативный штаб у поисковиков-волонтеров работает по тому же принципу, что и у спасателей МЧС. Пешие группы волонтеров сменяются каждые 3−4 часа в сутки: спят, перекусывают и набираются сил там, где раскинут оперативный штаб.

Два года назад, организовав некоммерческую организацию «Ресурсный центр поиска пропавших людей», добровольцы получили возможность заявиться на финансовую поддержу государства.

«Мы выиграли грант при поддержке администрации области. У нас появился штабной автомобиль и штабной прицеп. Они нам очень помогают в доставке оборудования. Сейчас мы выиграли еще один грант», — говорит сотрудница АНО «Ресурсный центр поиска пропавших людей» Алина Перец.

На грант поисковый центр заказал вместительную палатку и лодку