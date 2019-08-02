Архангельск, , 18:47 — REGNUM

В Архангельске завершились праздничные мероприятия, посвященные 89-летию создания Воздушно-десантных войск России.

Показательное десантирование стало подарком для горожан Dvinanews.ru

По традиции северяне, служившие в воздушно-десантных войсках, почтили память сослуживцев на мемориале «Площадь памяти», а в полдень торжественный митинг состоялся на площади Мира у Вечного огня.

Минута молчания на площади у Вечного Огня Dvinanews.ru

Память тех, кто погиб в «горячих точках», почтили минутой молчания. Участники митинга возложили цветы к мемориалу Победы.

Кроме этого, на площади Мира региональный центр патриотического воспитания предоставил всем желающим возможность примерить на себя парашют, принять участие в конкурсе по сбору на время спилс-карт Архангельской области и России. Также работали выставки оружия, парашютов и головных уборов, представленные военно-патриотическим клубом «Орден». Настоящим подарком для горожан стало десантирование с неба парашютистов.

Показательное десантирование стало подарком для горожан Dvinanews.ru

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх, который также служил в ВДВ, подчеркнул, что в Архангельской области уделяется большое внимание парашютно-десантной подготовке среди молодежи.

«Наша задача — возродить парашютно-десантную подготовку и сделать ее доступной для молодежи любого возраста. Так, младшие школьники изучают теорию, устройство парашюта, отрабатывают наземную подготовку перед совершением самостоятельного прыжка. Юнармейцы начиная с 14 лет в рамках реализации областной государственной программы по патриотическому воспитанию выезжают в Вологду, чтобы прыгнуть с парашютом. Кстати, у нас есть юнармейцы, которые при поступлении в военные вузы уже имеют за плечами порядка десяти прыжков», — сказал Евгений Корнюх.

Завершились торжественные мероприятия автопробегом.

Полиция Архангельска сообщила, что День ВДВ прошел без происшествий.