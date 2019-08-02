Кыштым, Челябинская область, , 18:43 — REGNUM

В Кыштыме Челябинской области 2 августа торжественно открыли памятник десантнику. Об этом сообщает портал «Первый областной».

Торжественная церемония была приурочена ко Дню ВДВ. Покрытый бронзовой краской бетонный солдат сидит на камнях.

Десантники возложили к монументу цветы. Теперь это место станет для них знаковым. Здесь они будут проводить митинги и другие мероприятия.

Как пишет «Кыштымский рабочий», церемония прошла после возложения цветов к Вечному огню. Десантники строем прошли к бывшему зданию ПЛ-30. Вместе с памятником открыли и аллею воинской славы. В мае 2020 года её дополнит скульптура пограничника.