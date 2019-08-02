Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM

На территории полигона опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом запущена в эксплуатацию система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом 2 августа сообщили в Смольном, в чьем ведении до сих пор остается полигон.

Система запущена для обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической, по рекомендации УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. она позволяет обнаруживать, идентифицировать и блокировать беспилотники, приближающиеся к полигону, с одновременной передачей сигнала тревоги оператору системы.

Система в разных режимах может включить помехи при приближении «дрона», не позволяя ему приблизиться к охраняемому объекту, обеспечить потерю управляемости беспилотника над территорией полигона или в непосредственной близости от него. Также возможно ручное и контролируемое блокирование беспилотного летательного аппарата-нарушителя.

Как подчеркивают городские власти, система защиты полигона «Красный Бор» продолжит работать и после процедуры передачи полигона в ведение федеральной власти.

Напомним, 7 июня 2019 года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным дорожную карту и соглашение о передаче полигона под контроль министерства.

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Как напоминает ИА REGNUM, «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.

«Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий, расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.

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