Москва, , 18:19 — REGNUM

В Московский городской суд поданы 58 исков на решение Московской городской избирательной комиссии и окружных комиссий, которые не зарегистрировали ряд кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сегодня, 2 августа, сообщила журналистам пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Она рассказала, что 58 исков на тему выборов в Мосгордуму поступили в период с 9 июля по 2 августа.

Солопова отметила, что оспариваются как отказы в регистрации в качестве кандидатов в депутаты, так и решения о регистрации. Есть также и другие предметы иска.

Два иска были уже удовлетворены, в 35 случая было отказано. Ряд исков возвращен из-за неправильного оформления. В трех случая производство было прекращено.

Решения Мосгорсуда могут быть обжалованы в Верховном суде.