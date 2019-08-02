Оренбург, , 18:18 — REGNUM

В Оренбуржье артиллеристы Центрального военного округа отработали навыки ведения сосредоточенного и заградительного огня. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Боевые стрельбы шли из 122-миллимитровых реактивных систем залпового огня 9К51 «Град», а также из его модернизированной модификации «Торнадо-Г», которая имеет возможность спутниковой навигации и обладает компьютером расчёта баллистических данных, необходимых для автоматического наведения по координатам целей. Сосредоточенный огонь вёлся по заблокированным позициям условного противника, его командным пунктам, а также по оружейным складам. Заградительный же огонь отрабатывался по движущейся колёсной технике.

Артиллеристы получали координаты с беспилотников «Орлан-10» в режиме реального времени. Кроме того, они отработали огневые задачи по разрушению защищённых объектов, а также по уничтожению военной бронированной техники. Слаженную стрельбу артиллерия отработала и с открытых, и с закрытых позиций, также были отработаны противоогневые противооткатные маневры.