Лампедуза , Италия, , 18:16 — REGNUM

Корабль Alan Kurdi, принадлежащий неправительственной организации Sea Eye, покинул территориальные воды Италии и взял курс на Мальту, передаёт Il Primato Nazionale в пятницу, 2 августа.

Руководители организации намеревались высадить группу из 40 мигрантов на острове Лампедуза и покинули пределы Италии после предупреждения главы МВД страны Маттео Сальвини о том, что при попытке высадки мигрантов корабль будет арестован.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.