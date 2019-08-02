Черкесск, , 18:13 — REGNUM

Учителя физкультуры с двумя судимостями приняли на работу в одну из школ Ногайского района Карачаево-Черкесии. Нарушение было выявлено в ходе проверки прокуратуры, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что учитель школы в ауле Эркен-Халк имел две судимости за преступления против семьи и несовершеннолетних. Он был злостным алиментщиком. При этом согласно законодательству, к педагогической деятельности не допускаются лица, имевшие судимость за преступления против семьи и несовершеннолетних. К работе в школе они могут быть допущены лишь по решению комиссии по делам несовершеннолетних субъекта РФ, которого в отношении учителя физкультуры вынесено не было.

По данному факту межрайонный прокурор внес представление директору школы. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

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