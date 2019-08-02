Краснодар, , 18:03 — REGNUM

Бывший заместитель мэра Краснодара Дина Бойченко признана виновной в превышении полномочий при продаже муниципальной земли. Первомайский районный суд города назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно, пишет 2 августа «Интерфакс-Юг».

Установлено, что в июле 2015 года вице-мэр, курировавшая в администрации Краснодара имущественный комплекс, согласовала продажу частному лицу за 370 тыс. рублей свыше 17 тыс. кв. м земли в пригородном поселке Березовый. При этом, по данным следствия, из муниципальной собственности выбыл участок рыночной стоимостью порядка 25 млн рублей.

Продажа земли была совершена без процедуры торгов, ввиду того что на участке якобы располагались восемь жилых домов, принадлежащих арендатору. Однако выяснилось, что на самом деле пять из них таковыми не являлись, а представляли собой конструкции, лишь внешне схожие с жилыми домами.

Напомним, эпизод купли-продажи земли в поселке Березовый под Краснодаром входит в состав другого уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в 2017 году против бывшего замгубернатора Краснодарского края Юрия Гриценко.