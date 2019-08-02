Санкт-Петербург,
2 августа 2019, 22:03 — REGNUM
Прохладный августовский день в Петербурге был расцвечен тельняшками десантников. Ветераны ВДВ в культурной столице России показали себя законопослушными и организованными гражданами.
Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корреспондент ИА REGNUM, сопровождавший ветеранов Воздушно-десантных войск во время ряда мероприятий, не увидел сколь-нибудь серьезных нарушений общественного порядка.
День ВДВ в Санкт-Петербурге (слева). Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск (справа)
Однако фонтаны в центре города все же решили заблаговременно отключить — дабы не искушать «десантуру» возможностью искупаться, рискуя здоровьем.
Десантник отжимается в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выключенный фонтан (слева). Десантники у выключенного фонтана (справа)
К 12.00 ветераны ВДВ, их друзья и родственники, представители общественных организаций и простые жители города собрались на Дворцовой площади.
Почетный караул
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вместе с выстрелом полуденной пушки с бастиона Петропавловской крепости собравшиеся двинулись по Мииллионной улице в сторону Марсова поля.
Почетный караул
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники на Марсовом поле (слева). Вечный огонь (справа)
Десантники на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рота почетного караула возлагает цветы к вечному огню на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Во главе колонны шествовал военный оркестр, исполнявший военные и армейские песни, в толпе царила праздничная обстановка.
Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники на празднование Дня ВДВ в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
К 12:30, когда шествие десантников добралось до Марсова поля, там началась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В ней участвовали как официальные лица, так и сами ветераны ВДВ и простые горожане.
Вечный огонь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантник возлагает цветы к вечному огню на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантник возлагает цветы к вечному огню на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантник возлагает цветы к вечному огню на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Днем центр торжеств переместился в Приморский район Санкт-Петербурга. В сквере, названном имени основателя ВДВ Василия Маргелова, состоялся торжественно-траурный митинг.
«Сегодня праздник настоящих мужчин, воинов ВДВ — и тех, кто отслужил, и тех, кто еще служит. Бывших десантников не бывает. Они всегда были, есть и будут единой семей. Это сильные духом люди, которые защищают Родину. Многие молодые россияне мечтают стать десантниками», — заявил на митинге врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Театрализованная спортивная программа в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники митинга возложили цветы к бюсту Василия Маргелова, который в годы Великой Отечественной войны защищал Ленинград.
В 15:00 в парке 300-летия Санкт-Петербурга на Приморском проспекте началась театрализованная военно-спортивная и концертная программа, посвященная Дню ВДВ.
Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полевая кухня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Перед зрителями выступили спортсмены-парашютисты из сборной команды Западного военного округа. Участниками спортивных соревнований также стали сами ветераны ВДВ, в том числе они показывали свою силу в армрестлинге.
Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Театрализованная спортивная программа в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Театрализованная спортивная программа в парке 300-летия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Завершением «десантного» дня в Петербурге стал военно-патриотический концерт.
Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск (слева). Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск (справа)
Читайте ранее в этом сюжете:
В центре Петербурга началось шествие по случаю Дня ВДВ