2 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 22:03 — REGNUM

Прохладный августовский день в Петербурге был расцвечен тельняшками десантников. Ветераны ВДВ в культурной столице России показали себя законопослушными и организованными гражданами.

Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM, сопровождавший ветеранов Воздушно-десантных войск во время ряда мероприятий, не увидел сколь-нибудь серьезных нарушений общественного порядка.

День ВДВ в Санкт-Петербурге (слева). Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск (справа)

Однако фонтаны в центре города все же решили заблаговременно отключить — дабы не искушать «десантуру» возможностью искупаться, рискуя здоровьем.

Десантник отжимается в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM

Выключенный фонтан (слева). Десантники у выключенного фонтана (справа)

К 12.00 ветераны ВДВ, их друзья и родственники, представители общественных организаций и простые жители города собрались на Дворцовой площади.

Почетный караул Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM

Вместе с выстрелом полуденной пушки с бастиона Петропавловской крепости собравшиеся двинулись по Мииллионной улице в сторону Марсова поля.

Почетный караул Дарья Драй © ИА REGNUM

Десантники на Марсовом поле (слева). Вечный огонь (справа)

Десантники на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM Рота почетного караула возлагает цветы к вечному огню на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Во главе колонны шествовал военный оркестр, исполнявший военные и армейские песни, в толпе царила праздничная обстановка.

Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM

Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники на празднование Дня ВДВ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM

К 12:30, когда шествие десантников добралось до Марсова поля, там началась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В ней участвовали как официальные лица, так и сами ветераны ВДВ и простые горожане.

Вечный огонь Дарья Драй © ИА REGNUM Десантник возлагает цветы к вечному огню на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM Десантник возлагает цветы к вечному огню на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Десантник возлагает цветы к вечному огню на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники возлагают цветы к вечному огню на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Днем центр торжеств переместился в Приморский район Санкт-Петербурга. В сквере, названном имени основателя ВДВ Василия Маргелова, состоялся торжественно-траурный митинг.

«Сегодня праздник настоящих мужчин, воинов ВДВ — и тех, кто отслужил, и тех, кто еще служит. Бывших десантников не бывает. Они всегда были, есть и будут единой семей. Это сильные духом люди, которые защищают Родину. Многие молодые россияне мечтают стать десантниками», — заявил на митинге врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Театрализованная спортивная программа в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники митинга возложили цветы к бюсту Василия Маргелова, который в годы Великой Отечественной войны защищал Ленинград.

В 15:00 в парке 300-летия Санкт-Петербурга на Приморском проспекте началась театрализованная военно-спортивная и концертная программа, посвященная Дню ВДВ.

Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM Полевая кухня Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед зрителями выступили спортсмены-парашютисты из сборной команды Западного военного округа. Участниками спортивных соревнований также стали сами ветераны ВДВ, в том числе они показывали свою силу в армрестлинге.

Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM

Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM

Театрализованная спортивная программа в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск Дарья Драй © ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM Театрализованная спортивная программа в парке 300-летия Дарья Драй © ИА REGNUM

Завершением «десантного» дня в Петербурге стал военно-патриотический концерт.

Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск (слева). Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск (справа)

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