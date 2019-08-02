Владикавказ, , 17:49 — REGNUM

Полицейские Северной Осетии раскрыли крупное мошенничество с банковскими картами. Злоумышленники обманом похитили у жителя города Беслана 449 тыс. рублей. Установлены два человека, причастные к этому преступлению, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе МВД по региону.

Мошенники действовали по известной уже схеме. Позвонившая на телефон пострадавшего женщина представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сообщила, что со счета жителя Беслана какие-то злоумышленники якобы пытаются списать деньги, и попросила назвать реквизиты, чтобы заблокировать этот процесс.

Узнав нужные данные, мошенники перевели денежные средства в размере 449 тыс. рублей на два счета неустановленного банка. По горячим следам было установлено, что к краже причастны двое ранее судимых жителей Самарской и Ленинградской областей. Из задержали, они признались в содеянном.