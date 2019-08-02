Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:48 — REGNUM

В свердловском Нижнем Тагиле ветераны ВДВ могут пройти в параде обновлённой коробкой. Такую задачу им поставил глава местного отделения Союза ветеранов Афганистана Андрей Банников.

Он напомнил, что в 2020 году пройдут мероприятия к 75-летию Победы. А 2 августа десантники отпразднуют 90-летие ВДВ.

Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня прошёл праздничный митинг. На нём собрались сотни человек, в том числе ветераны ВДВ. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Со дня создания десантных войск прошло уже 89 лет.

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