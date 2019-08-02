Краснодар, , 17:47 — REGNUM

Река Абин в черте города Абинска Краснодарского края расчищена на 90% — это позволит пропускать паводки и избежать наводнений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

«В соответствии с госконтрактом, заключенным администрацией Краснодарского края с подрядной организацией, строительство объекта по защите района от паводковых вод планируется полностью завершить к декабрю 2019 года», — сообщил вице-губернатор Сергей Болдин.

Работы по расчистке реки ведутся с 2018 года, всего от наносов и древесно-кустарниковой растительности очистят около семи километров русла.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября 2018 года после сильных дождей на территории Туапсинского и Апшеронского районов края, а также в Сочи произошло сильное наводнение. Погибли люди, в числе пострадавших — сотни человек, значительный ущерб был нанесен коммунальной, автотранспортной, железнодорожной инфраструктурам.