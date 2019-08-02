Москва, , 17:46 — REGNUM

Московские суды за неделю назначили арест 88 участникам несанкционированной акции внесистемной оппозиции 27 июля в центре столицы. Об этом сегодня, 2 августа, сообщила журналистам пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Она рассказала, что всего за минувшую неделю в суды города Москвы поступили 1038 дел об административных правонарушениях, которые были составлены в связи с событиями 27 июля.

Большая часть этих дел составлена по частям статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Рассмотреть удалось 422 материала. По 88 из них назначены административные аресты, по 332 — штрафы, по 2 — обязательные работы.

«Штрафы от 10 тысяч рублей и выше. Аресты от 3 суток и выше. 12 материалов возвращены», — уточнила Солопова.

Остальные материалы будут рассматриваться в ближайшие дни. Дело в том, что ещё необходимо оповестить лиц, в отношении которых составлены протоколы, особенно проживающих в других регионах страны.

Солопова отметила, что материалы были составлены в отношении лиц, которые не имеют ни места жительства, ни регистрации в Москве, а проживают в Московской, Тульской, Калужской, Самарской и других областях.