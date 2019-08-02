Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM

Воду в прудах Таврического сада в центре Петербурга решили обновить после паники в соцсетях о гибели живущих там уток. Об этом сообщают местные жители, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Таврический сад Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пруды и утки Таврического сада снова спасены!» — рапортуют в паблике «Центральный район за комфортную среду» в сети «ВКонтакте».

Заметим, несколько дней назад жители Петербурга принялись делиться сообщениями о том, что в прудах Таврического сада якобы умирают утки. Тогда комитет по природопользованию отчитался, что кряквы могли умереть по естественным причинам, к тому же, инспекторы при проверке не обнаружили тел погибших, все утки вели себя, как обычно, кормились и плавали.

Состояние пруда, согласно официальным комментариям, тоже не вызвало у чиновников вопросов, так как его регулярно чистят.

Однако, по словам местных жителей, на самом деле еще 30 июля в сад прислали работников, которые принялись очищать пруд. Накануне, 1 августа, также открыли задвижки и впервые за долгое время пустили в пруд новую воду.

«Несколько дней назад нам снова пришлось бить в набат, призывать горожан и СМИ помочь с ужасающим состоянием прудов в Таврическом саду, где начали умирать утки, а вода превратилась в гнилое месиво. Хоть правительство города и подконтрольные ему СМИ и сделали вид, что все в порядке, но действия все же были предприняты! Уже на следующий день в сад прислали работников, которые начали очищать пруды. А вчера там снова дали воду! Какие выводы можно сделать из этого? Видите проблему — не опускайте руки, бейтесь, требуйте. И не забывайте, что огласка — наше всё», — заявляют в паблике.

Мнения горожан по поводу этого события разделились. Кто-то посочувствовал чиновникам, так как жара спала, и теперь не удастся провернуть пиар-акцию с «сачками Беглова» для очистки петербургских прудов.

«Жаль, что высокая температура, которая по мнению чиновников стала причиной этого ужаса в прудах Таврического, не продержалась дольше. Такой повод для PR-а пропал: ведь Беглов мог начать раздавать сачки для чистки водоёмов!» — заметил петербуржец Андрей.

«Была в ужасе от состояния водоема, много лет он в ужасном состоянии. Заброшенный до безобразия, хотя, наверно, есть люди, отвечающие именно за этот участок и обязанные приводить все в надлежащий вид», — негодует Евгения.

Впрочем, нашлись и те, кто заявил, что пока не видит особой разницы между сегодняшним состоянием пруда и положением недельной давности.

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