Симферополь, , 17:34 — REGNUM

Первый морской туристический маршрут «Паруса Боспора», пролегающий через некогда античные полисы, соединил Крым и Краснодарский край. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

«Протяженность маршрута — 200 морских миль, или около 360 километров. Он предусматривает ночные переходы, в том числе и проход под Крымским мостом. В каждом городе туристы смогут посетить памятники и музеи античной эпохи, включенные в турпроект «Золотое кольцо Боспорского царства», — отметили в пресс-службе.

Также, по словам чиновников, путешественники смогут познакомиться с «боспорским меню» и с «Винными дорогами Боспорского царства», которые включают 17 виноделен четырёх регионов юга страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета в Крыму возобновили продажу билетов на рейсы судна на подводных крыльях «Комета» по маршруту Севастополь — Ялта по ценам прошлого года.

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