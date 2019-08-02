Алексеевка, Белгородская область, , 17:29 — REGNUM

Осуждённые за драки футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев направили ходатайства об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе суда.

Суд над Кокориным и Мамаевым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Зарегистрированы материалы по ходатайствам об условно-досрочном освобождении от лишения свободы осужденных Мамаева и Кокориных», — приводит сообщение суда Интерфакс.

Отмечается, что дата рассмотрения материалов пока не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Пресненский суд Москвы приговорил нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина к одному году и шести месяцам тюрьмы, а полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам тюрьмы по делу о драках в Москве с их участием. 13 июня Мосгорсуд, рассмотрев жалобу адвокатов, подтвердил сроки заключения осуждённым.