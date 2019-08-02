Севастополь, , 17:27 — REGNUM

И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов на территории город. Соответствующий указ опубликован 2 августа на официальном сайте местного правительства.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

«Указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года», — сказано в документе.

В частности, приложения указа определяет квоты на отстрел животных: олень благородный — 66 особей (13% от общей численности), косуля европейская — 59 особей (9%), муфлон европейский — 4 особи (3,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев заявил, что бизнес с животными в Крыму всё больше приобретает криминальный характер.

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