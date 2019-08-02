Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM

Лазурное озеро под Петербургом обмелело из-за разработки карьера неподалеку. Озеро расположено на Мурманском шоссе на территории Ленинградской области и пользовалось популярностью как у местных жителей, так и петербуржцев. Однако с июня 2019 года отдыхать там уже не представляется возможным.

База отдыха «Лазурное» Lazurlake.ru

Местные жители делятся «марсианскими» фотографиями обмелевшего озера, с потрескавшимся дном и несколькими заполненными водой «кратерами» в соцсетях.

«Купаться неприятно. Кое-где в глину по колено проваливаешься, и мелко стало. За зиму вся вода куда-то исчезла», — пишет петербуржец Алексей.

Там же давно работает база отдыха «Озеро Лазурное», которая потеряла почти всех клиентов из-за сложившейся ситуации.

Генеральный директор базы Александр Михайдаров сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что уже имеет долг по арендной плате.

«Начали мы обсыхать с 2014 года, но сейчас количество воды несравнимо по отношению ко всем предыдущим годам. Если говорить образно, база погибает. Что нам тут делать, не очень понятно. Остается только закрыться», — заявил он.

Еще в июне руководство базы объявило гостям, что, «к большому сожалению, озеро Лазурное временно значительно уменьшилось в размерах, и купаться в этом сезоне будет не так комфортно, как раньше».

Как оказалось, причина ухода воды кроется в том, что по другую сторону Мурманского шоссе выкопали новый карьер по добыче песка. Из-за откачки воды из карьера уходит и вода из Лазурного озера.

В комитет по природным ресурсам Ленинградской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что добычу на этом месторождении под названием «Дубровка» ведет ООО «Ленстройкомпания». Работают они на вполне законных основаниях, за аренду платят.

«Основную массу песка отвезли отсюда на трассу «Москва-Петербург», — заявил агентству Александр Михайдаров. По его мнению, без внешнего вмешательства вряд ли удастся исправить ситуацию и вернуть воду в Лазурное.

Он обращался в комитет по природным ресурсам, но там помочь ничем не смогли. «В способах добычи песка компании никак не ограничены», — заметил Михайдаров.

В администрации Ленобласти ИА REGNUM подтвердили, что у них нет полномочий, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, однако чиновники о ней проинформированы, так что им пришлось разобраться в причинах.

«Там сообщающиеся сосуды, так как рядом ведется разработка другого карьера, стали копать, и вода ушла. Это гидротехнические особенности. Лазурное озеро тоже раньше было карьером», — пояснили в администрации региона.

Руководитель общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук пояснял, что оба карьера связаны одним водоносным горизонтом, с разработкой одного из них давление уменьшается, поэтому и пропадает вода. Тем не менее, он не считает, что обмеление озера повлечет долгосрочные последствия для экологии, так как лес вокруг Лазурного, скорее всего, питается от грунтовых вод, которые залегают ниже, но вода в озеро сама по себе уже не вернется, даже если прекратить разработку карьера, так как нарушен водоносный горизонт.

«В общем, потихоньку уничтожают всё красивое, и природу в том числе!» — жалуются петербуржцы в соцсетях. «Без воды совсем грустно», — пишет Игорь, который побывал на озере в конце июля.