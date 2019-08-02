Оттава, , 17:22 — REGNUM

Песня группы Metallica спасла жительницу Канады Ди Галант и её собаку от пумы. Женщина разместила небольшое видео на своём YouTube-канале.

В комментарии она рассказала, что, гуляя с питомцем, она вдруг обнаружила, что за ней наблюдает пума. Большая кошка не сводила глаз с женщины, словно она была её добычей. В этот момент Галант вытащила свой смартфон и сняла животное на видео.

После она посмотрела в список своего аккаунта iTunes и решила включить песню Don't Tread On Me группы Metallica. Как только начала играть музыка, пума убежала в кусты.

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