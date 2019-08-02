Киров, Калужская область, , 17:21 — REGNUM

Активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области обратили внимание на опасные детские площадки в городе Кирове. По итогам рейда по городским объектам общественники сформировали для местных властей список замечаний, требующих немедленного устранения. Об этом 2 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Михаил Калюта.

Активисты ОНФ взяли на контроль опасные детские площадки в калужском Кирове Onf.ru

По его словам, в кировском сквере имени Михаила Чистякова ежедневно отдыхают десятки семей с маленькими детьми, однако качество установленного игрового оборудования оставляет желать лучшего. Так, активисты ОНФ обратили внимание на незакрепленные должным образом поручни рядом с конструкцией «барабан». Кроме того, зафиксирована карусель, прикрепленная к покрытию болтами баз гаек.

«Конструкция весьма шаткая, а ведь на ней могут одновременно кататься четыре ребенка. «Мы понимаем, какими последствиями это может быть чревато. Пренебрежение условиями безопасности на детских площадках абсолютно недопустимо, за этим всегда должен быть серьезный и жесткий контроль», — сказал Михаил Калюта.

Также общественники обратили внимание на фонтан со опущенными в воду электрическими проводами, изолированными лентой. Еще одна опасная погрешность, связанная с электричеством, — отсутствующий защитный элемент на фонарном столбе на уровне детского роста, открывающий свободный доступ к находящимся под напряжением проводам.