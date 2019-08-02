Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, , 17:11 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии 2 августа открыли новый дом культуры в селе Важном. В торжественной церемонии открытия приняли участие сельчане и представители органов власти республики во главе с руководителем региона Рашидом Темрезовым.

Он отметил, что дома культуры в Карачаево-Черкесии долгое время не строились, а за последние два года их открыли уже более 20.

«Сельские дома культуры не ремонтировались десятилетиями, многие пришли в полный упадок. Сейчас можно уверенно сказать, что мы меняем ситуацию кардинально. То, что мы создаём, мы, прежде всего, делаем для детей. То, как они будут расти, в каких мероприятиях участвовать, чем будет наполнено их детство, повлияет на их развитие», — цитирует Темрезова РИА «Карачаево-Черкесия».

В новом доме культуры для сельчан созданы все условия для отдыха и творческого развития. В здании есть свой концертный зал, библиотека, оснащенная компьютерной техникой с подключением к сети интернет, студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, предусмотрены помещения для занятий хореографией и шахматами.