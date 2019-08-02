Екатеринбург, , 17:20 — REGNUM

В Екатеринбурге точно не будут сносить здание Свердловского театра драмы. Об этом заявила региональный министр культуры Светлана Учайкина на пресс-конференции.

Министр опровергла слухи о возможном сносе театра. Более того, театр подвергнется глубокому ремонту, настояла Учайкина. В частности, планируется замена входной группы драмтеатра и благоустройства площадки перед учреждением. Также предполагается, что в театре модернизируют сцену.

Напомним, слухи о возможном сносе драмтеатра возникли с лёгкой руки вдовы экс-президента РФ Наина Ельцина. Ельцина предположила, что драмтеатр когда-нибудь могут снести, чтобы создать на его месте парк.

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