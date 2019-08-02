Сургут, Югра, 2 августа 2019, 17:22 — REGNUM
В экономической столице Югры, Сургуте, около 400 десантников собрались на торжественное мероприятие, приуроченное к 89-й годовщине со Дня образования Воздушно-десантных войск России. В Центральном сквере на территории памятника воинам-интернационалистам прошёл митинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении документационного и информационного обеспечения.
Сегодня в Сургуте проживают более 700 бывших военнослужащих этого рода войск.
Благодаря усилиям местного объединения десантников на территории мемориала воинам-интернационалистам три года назад установили бюсты легендам ВДВ — Василию и Александру Маргеловым. Генерал Василий Маргелов считается основателем Воздушно-десантных войск России, его сын Герой России Александр Маргелов проявил в 70-е годы прошлого века мужество при испытании специальной военной техники.
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